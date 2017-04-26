На Украине засудят героя ВОВ за убийство члена ОУН в 1952 году

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В отношении 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны Бориса Стекляра Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело. Такое решение было принято в связи с обвинениями бывшего офицера КГБ в убийстве подпольного художника и члена ОУН Нила Хасевича 65 лет назад.

Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении экс-офицера КГБ СССР, ветерана Великой Отечественной войны Бориса Стекляра. Его обвиняют в убийстве художника и члена Организации украинских националистов (ее деятельность запрещена в России, - прим. ред.) Нила Хасевича в 1952 году.

По словам представителя Национального центра правозащиты Дениса Полищука, поступок офицера КГБ не имеет срока давности, передает украинский сайт "Вестей". Он также подчеркнул, что убитый Хасевич был борцом за независимость, и его убийство даже через десятки лет "остается преступлением".

Подпольный художник Нил Хасевич был ликвидирован в 1952 году в ходе операции по поиску и уничтожению членов Волынского краевого отделения ОУН. Стекляр якобы лично бросил гранату в бункер, где скрывался Хасевич вместе с другими националистами.

Дело Стекляра начали рассматривать только спустя 64 года после операции в Ровенском окружном административном суде. 5 августа 2016 Стекляр сам обратился в суд с заявлением оставить его дело без рассмотрения.

Сейчас Стекляру - 94 года. Когда началась Великая Отечественная война, он добровольцем ушел на фронт, где в окружении под Уманью получил тяжелое ранение. После этого он воевал в артиллерийской разведке под Ржевом и Сталинградом. Кроме того, он дошел до Берлина командиром взвода артразведки. Во время войны Стекляр был представлен к ордену Отечественной войны I степени.

Украинские националисты в составе украинской повстанческой армии (ее деятельность запрещена в России, прим. ред.) воевала против советских войск и сотрудничала с армией нацистской Германии во время Великой Отечественной войны. После ее окончания она продолжала действовать против властей СССР экстремистскими методами.