Собянин полностью поддержал поручение Путина

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Включение в программу реновации домов будет добровольным, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Он подчеркнул, что главными принципами закона должны быть справедливость и защита прав граждан, поддержав соответствующее поручение президента Владимира Путина.

Главными принципами закона о реновации должны быть справедливость и защита прав граждан. Включение в программу реновации домов будет добровольным. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Полностью поддерживаю поручение Президента о соблюдении прав граждан при переселении. Закон о реновации дорабатывается с учетом мнения горожан и общественности. Главными принципами этого документа должны быть принципы справедливости и защиты прав граждан. Включение в программу реновации домов будет добровольным, с учетом мнения большинства их жителей. Все, естественно, должно быть по закону, так как программа крайне необходима и позитивна для огромного количества москвичей", - написал Собянин в своем микроблоге в Twitter.

Ранее Владимир Путин указал, что расселение пятиэтажек в Москве не должно нарушать права граждан. По словам президента, все предложения должны быть реализованы на основе добровольного согласия жильцов. Если их требования не будут учтены, то закон о реновации пятиэтажек подписан не будет. Глава государства поручил правительству и депутатам Госдумы тщательно проработать этот вопрос.

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