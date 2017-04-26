Россия приняла приглашение МОК на участие в зимней Олимпиаде-2018
Россия примет участие в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. По словам президента Олимпийского комитета России Александра Жукова, уже утвержден список кандидатов в сборную России.
Олимпийский комитет России (ОКР) принял приглашение Международного олимпийского комитета (МОК) на участие в зимних Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане, передает "Интерфакс".
"Мы приняли главное решение - решение об участии нашей команды в Олимпийских играх в Южной Корее. Сборная России примет участие в Играх-2018", - заявил президент ОКР Александр Жуков.
По словам главы ОКР, утвержден список кандидатов в олимпийскую сборную России, в него вошли 598 человек.
"Расширенный список спортсменов сборной России для участия в зимних Олимпийских играх 2018 года состоит из 598 человек, в нем 336 мужчин и 262 женщины", - передает ТАСС.
Зимняя Олимпиада пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года. 1 ноября 2017 года начнется эстафета олимпийского огня из Южной Кореи.
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