Парламент начал процедуру лишения Ле Пен депутатской неприкосновенности

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Европарламент начал процедуру лишения Марин Ле Пен депутатской неприкосновенности. Соответствующий запрос французских следователей направлен в компетентную комиссию парламента. Кандидату в президенты Франции могут предъявить обвинения в финансовых злоупотреблениях и в распространении изображений со сценами насилия.

Европарламент начал процедуру лишения лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен депутатской неприкосновенности, передает Reuters. Соответствующий запрос французских следователей направлен в компетентную комиссию парламента.

2 марта Европейский парламент проголосовал за лишение Ле Пен депутатского иммунитета. До этого комитет по правовым вопросам одобрил этот шаг подавляющим большинством голосов.

Ле Пен в декабре 2015 года опубликовала несколько фотографий жертв ИГ ("Исламское государство", организация запрещена в России – прим. ред.) в знак протеста против сравнения "Национального фронта" с боевиками группировки. На одном из изображений был казненный боевиками американский журналист Джеймс Фоули. Против Ле Пен могут возбудить судебное дело по обвинению в распространении материалов "с особо жестокими сценами насилия".

Кроме этого, Ле Пен может столкнуться с обвинениями в финансовых махинациях. Как выяснилось, ее помощница в ЕП Катрин Гризе, которая одновременно работала в "Национальном фронте", в 2014 году провела в здании парламента в Страсбурге всего три часа. Европарламент потребовал вернуть выплаченные ей 300 тысяч евро, Ле Пен отказалась. Европейские чиновники также требуют вернуть 40 тысяч, выплаченные другому помощнику Ле Пен, который на самом деле был ее личным охранником.

Первый тур президентских выборов во Франции прошел в воскресенье. Макрон набрал 23,75% голосов избирателей. За лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен проголосовали 21,53% французов. Остальные кандидаты не прошли во второй тур. Он намечен на 7 мая.

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