Генштаб России: США разрабатывают оружие для глобального удара
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Пентагон создает оружие, которое позволит нанести внезапный превентивный удар по любой точке земного шара в течение одного часа. Поставка нового вооружения в армию США планируется в 2020 году. Об этом сообщили в Генштабе России.
США работает над созданием оружия, которое позволит нанести мгновенный глобальный удар по любой точке земного шара, передает "Интерфакс".
"Реализуя концепцию совместного использования наступательных и оборонительных вооружений, Пентагон приступил к созданию перспективных ударных комплексов мгновенного глобального удара", - рассказал замначальника главного оперативного управления Генштаба России генерал-лейтенант Виктор Познихир.
По его словам, это оружие предназначено для внезапных превентивных ударов по любой точке мира в течение одного часа с момента принятия решения. Оружие будет готово к 2020 году.
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