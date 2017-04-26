Генштаб России: США разрабатывают оружие для глобального удара

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Пентагон создает оружие, которое позволит нанести внезапный превентивный удар по любой точке земного шара в течение одного часа. Поставка нового вооружения в армию США планируется в 2020 году. Об этом сообщили в Генштабе России.