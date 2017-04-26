18:07, 26 апреля 2017

Генштаб России: США разрабатывают оружие для глобального удара

Теги:  В мире  сша  оружие  генштаб  пентагон

Пентагон создает оружие, которое позволит нанести внезапный превентивный удар по любой точке земного шара в течение одного часа. Поставка нового вооружения в армию США планируется в 2020 году. Об этом сообщили в Генштабе России.

США работает над созданием оружия, которое позволит нанести мгновенный глобальный удар по любой точке земного шара, передает "Интерфакс".

"Реализуя концепцию совместного использования наступательных и оборонительных вооружений, Пентагон приступил к созданию перспективных ударных комплексов мгновенного глобального удара", - рассказал замначальника главного оперативного управления Генштаба России генерал-лейтенант Виктор Познихир.

По его словам, это оружие предназначено для внезапных превентивных ударов по любой точке мира в течение одного часа с момента принятия решения. Оружие будет готово к 2020 году.

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