"Новый взгляд": открыт прием заявок на конкурс социальной рекламы

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В России открыт прием заявок на участие в конкурсе социальной рекламы "Новый взгляд". Она направлен на популяризацию Года экологии. Молодые люди могут выразить свое отношение к социальным проблемам и показать способы их решения.

Всероссийский конкурс социальной рекламы "Новый взгляд" проходит в стране уже в восьмой раз. Молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет могут не только выразить свое отношение к наиболее значимым социальным проблемам современного общества, но и показать способы их решения.

Работы принимаются на сайте конкурса http://www.tvoykonkurs.ru/. Там же можно узнать более подробную информацию. Конкурс проходит с 17 апреля по 29 сентября.

"Новый взгляд" проводится Межрегиональным общественным фондом "Мир молодежи" при содействии Министерства природных ресурсов и экологии и направлен на популяризацию Года экологии в России.