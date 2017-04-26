Россия вывела половину авиагруппировки с базы в Сирии

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Россия вывела почти половину своей авиагруппировки, которая изначально располагалась на базе Хмеймим в Сирии. Военные сочли возможным сократить число самолетов, поскольку количество террористических формирований в стране уменьшилось, сообщили в Генштабе.

Почти половина российской авиационной группировки была выведена с авиабазы Хмеймим в Сирии. Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергей Рудской в ходе Московской конференции по международной безопасности.

Он рассказал, что с начала военной операции в Сирии ВКС совершили более 23 тысяч боевых вылетов и нанесли порядка 77 тысяч авиаударов по позициям боевиков. ВКС меньшим числом самолетов нанесли в четыре раза больше ударов, чем западная коалиция во главе с США, утверждает Рудской.

"А с введением режима прекращения боевых действий и стабилизации обстановки на территории Сирии количество задач по уничтожению террористических формирований уменьшилось, и это позволило вывести в Россию почти половину авиационной группировки, которая базировалась на аэродроме Хмеймим", - цитирует его RNS.

Рудской также сообщил, что ВКС в настоящее время используют в операции в САР около 80 беспилотных летательных аппаратов.

Владимир Путин в марте 2016 года заявил о начале вывода основной части российской военной группировки с территории Сирии. Причиной вывода группировки стало выполнение ими поставленных задач.

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