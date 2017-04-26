МИД прокомментировал ситуацию с задержанными в Ливии моряками

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Россия предпримет все шаги для возвращения на родину задержанных в Ливии моряков. Об этом заявили в МИД. Накануне были освобождены и доставлены на родину пять российских граждан. Речь идет о членах экипажа сухогруза "Мерле", задержанного в Ливии в марте.

Москва предпримет все необходимые шаги для возвращения на родину задержанных в Ливии российских моряков.

На территории Ливии находятся капитан судна "Мерле" Балушкин и старший помощник Тимофеев, а также двое граждан России из состава экипажа танкера "Теметерон", задержанного у берегов Ливии в июне 2016 года: капитан Текучев и старший помощник капитана Самойлов.

"В Москве твердо рассчитывают, что упомянутые моряки в скором времени также смогут вернуться домой. С российской стороны для этого будут предприниматься все необходимые шаги", - говорится в сообщении на сайте МИД.

Накануне были освобождены и доставлены на родину пять российских граждан. Это члены экипажа сухогруза "Мерле", задержанного в Ливии в марте.

5 марта в Нигерии пираты освободили семерых россиян и украинца, захваченных в плен с судна BBC Caribbean в начале февраля. Пленников удерживали в лагере пиратов на суше. Сообщалось, что пираты согласились отпустить их в обмен на выкуп.

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