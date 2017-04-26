Путин пожурил Мединского за сексизм. Видео
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Владимир Путин в шутку посоветовал Дмитрию Медведеву провести воспитательную беседу с главой Минкультуры Владимиром Мединским, когда тот не упомянул женщин в своей концепции досуга на селе.
Президент Владимир Путин в шутку попросил главу правительства Дмитрия Медведева провести воспитательную работу с министром культуры Владимиром Мединским по поводу концепции сельских клубов, передает TVC.RU.
Мединский рассказал Путину, что сельские дома культуры должны стать основным досуговым центром в регионах.
"Это большой зал с огромным телевизором, где мужчины могут посмотреть хоккей, вместе собравшись", - сказал глава Минкульта.
На что Путин удивился и обратился к Медведеву: "Вместе интереснее, но почему только с мужчинами? Дмитрий Анатольевич, проведите воспитательную работу".
Мединский поспешил пояснить, что для женщин в ДК есть места, где они могут пообщаться с подругами, а для детей зал для хореографии и гимнастики.
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