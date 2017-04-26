Путин рассказал о мерах повышения рождаемости

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Власти продолжат меры по стимулированию повышения рождаемости. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с министром труда и социальной защиты Максимом Топилиным. Президент напомнил, что в ближайшие годы Россия столкнется с проблемой сокращения количества женщин репродуктивного возраста.

Меры поддержки рождаемости в стране президент обсудил на встрече с министром труда и социальной защиты Максимом Топилиным, передает "ТВ Центр". В ближайшие годы Россия столкнется с объективной проблемой. В репродуктивный возраст (от 20 до 40 лет) начали входить женщины, родившиеся в 90-х годах. Из-за произошедшего тогда спада рождаемости, их поколение сравнительно малочисленно. Количество потенциальных матерей в стране в ближайшие 10 лет уменьшится примерно на треть.

Владимир Путин подчеркнул, что в последние годы Россия добилась несомненных успехов в решении демографических проблем, но принятых ранее мер уже недостаточно

"Мы безусловно, очень рады естественному приросту населения, мы добились этого в результате настойчивых усилий по стимулированию и поддержке рождаемости, по поддержке материнства, детства. У нас вырос, даже быстрее растёт, чем мы ожидали и планировали продолжительность жизни. И это, безусловно, результаты нашей общей работы. Мы, безусловно, должны и будем предпринимать попытки стимулировать рождаемость, будем и дальше проводить политику поддержки материнства и детства. Но нам нужно будет вносить определённые коррективы в социальную политику в целом", - сказал Путин.

Главе Федеральной антимонопольной службы Игорю Артемьеву Владимир Путин поручил проконтролировать деятельность крупных торговых сетей, и в частности, исполнение ими "Закона о торговле". Президент напомнил, что на его недавней встрече с членами Совета законодателей, депутаты региональных парламентов подняли вопрос о злоупотреблениях со стороны крупных сетевых компаний. Пользуясь практически монопольным положением, они навязывают свои условия местным производителям. Владимир Путин отметил, что если закон работает недостаточно эффективно, то ФАС может внести предложения по его корректировке.