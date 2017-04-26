Турецкая армия атаковала курдов на севере Сирии

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Сирийский МИД резко осудил атаку Турции на своей территории и призвал всё международное сообщество и ООН отреагировать на действия Анкары. Речь идет об авиаударе, который в ночь на 25 апреля был нанесен в Сирии и Ираке по курдским формированиям, которые поддерживает Вашингтон. В Белом доме произошедшее также не осталось без внимания. В ответ Реджеп Эрдоган поспешил заявить, что заранее предупреждал американское командование о готовящемся ударе.

Интервью Реджепа Эрдогана журналистам ближневосточного бюро Reuters похоже, скорее, на оправдание. Об этом сообщает "ТВ Центр". У репортеров влиятельного международного агентства немало вопросов к президенту республики относительно атаки турецких ВВС на позиции курдов на границе Ирака и Сирии. По данным генштаба Турции, убиты 70 бойцов Рабочей партии Курдистана. Президент страны говорит о пяти или шести погибших. Уверяет, что бомбили исключительно склады с оружием и не хотели человеческих жертв. Эрдоган настаивает: о предстоящей операции уведомили всех, начиная от США и России, заканчивая самими курдами. В этом интервью он вообще Вашингтон и Москву упоминает чуть ли не через слово: мол, все согласовано. И свое безапелляционное заявление о том, что пока Асад у власти, решения сирийского вопроса быть не может, подкрепляет цитатой из телефонного разговора с Владимиром Путиным. Мол, вот даже Москва уже не держится за него.

"Путин сказал буквально следующее: Эрдоган, не пойми меня неправильно, я не защищаю Асада, я не его адвокат. Вот что он сказал. Путин мне это сказал", - убеждал журналистов президент Турции.

Для тех, кто следит за ситуацией в Арабской республике, в этом заявлении нет ничего нового. Еще пять лет назад президент России говорил о том, что Москва не является адвокатом действующего руководства Сирии, но полагает, что первоначально нужно договориться о будущем сирийского народа и учесть интересы всех граждан. В декабре 2012 года Владимир Путин сделал это заявление на открытой для всех средств массовой информации пресс-конференции. Тем не менее, телефонный разговор, переданный Реджепом Эрдоганом журналистам, носил все-таки приватный характер. В дипломатических отношениях так поступать не принято. После интервью турецкого президента Кремлю в который раз пришлось комментировать хорошо известную всем позицию, которая, как подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина, не менялась.

"Путин, не являясь адвокатом Асада, является адвокатом международного права и защитником международного права. Он отстаивает позицию, которая не допускает принятия решения о будущем той или иной страны какими-то третьими лицами или третьими странами", - сказал Дмитрий Песков.

Раньше именно Реджеп Эрдоган, а не Владимир Путин, называл Башара Асада братом, лидеры двух стран дружили семьями. Но Эрдоган нашел себе друзей посильнее: США и их союзников. Последние сейчас всеми правдами и неправдами фабрикуют обвинение сирийских правительственных войск в химической атаке на провинцию Идлиб, чтобы призвать официальный Дамаск и лично Башара Асада к ответственности. Американцы рассказывают, что у них даже имена есть тех, кто лично отдавал приказ о применении химоружия. Правда, озвучить их нельзя. Строго засекречены. Москве предлагают просто поверить на слово в причастность сирийских властей к гибели более чем 100 человек.

"Но мы не можем действовать по принципу, который герой Шварценеггера обозначил словами trust me. Мы предпочтем принцип, который Рональд Рейган сформулировал и который также требует доверять, но проверять", - заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Проверять заявления теперь, видимо, будут тщательнее и в США. В противовес словам президента Турции о том, что американцы были предупреждены об атаке на курдские склады с оружием, в Госдепе заявили прямо противоположное. Штаты поддерживают курдов. И Вашингтон официально выразил крайнюю обеспокоенность ударами турецких ВВС. Это вполне можно расценить как предупреждение.

Лилия Акиньшина, Илья Титов. "ТВ Центр".