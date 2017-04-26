Путин предоставил гражданство украинскому социологу
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Владимир Путин предоставил российское гражданство украинскому социологу, основателю социологической компании Research & Branding Group Евгению Копатько. Указ президента опубликован на портале правовой информации.
Президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство украинскому социологу, основателю социологической компании Research & Branding Group Евгению Копатько. Указ главы государства опубликован на портале правовой информации.
"Принять в гражданство Российской Федерации Копатько Евгения, родившегося 27 июля 1963 года на Украине", - говорится в документе.
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