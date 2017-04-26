Путин предоставил гражданство украинскому социологу

Теги: Политика путин гражданство украина

Владимир Путин предоставил российское гражданство украинскому социологу, основателю социологической компании Research & Branding Group Евгению Копатько. Указ президента опубликован на портале правовой информации.

Президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство украинскому социологу, основателю социологической компании Research & Branding Group Евгению Копатько. Указ главы государства опубликован на портале правовой информации.

"Принять в гражданство Российской Федерации Копатько Евгения, родившегося 27 июля 1963 года на Украине", - говорится в документе.

Читайте также:

Путин дал гражданство семье спасенного из Донбасса мальчика

Фигуранты дела о теракте в Петербурге Азимовы лишены гражданства России

За $100 тыс. можно получить украинское гражданство

"Русская ракета" Павел Буре отказался от гражданства США