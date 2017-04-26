Режиссер "Молчания ягнят" Джонатан Демме умер в возрасте 73 лет
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Режиссер Джонатан Демме скончался в среду в Нью-Йорке на 74-м году жизни. По предварительным данным, он скончался из-за рака пищевода и осложнений после заболевания сердечно-сосудистой системы. Демме завоевал "Оскар" в 1992 году за фильм "Молчание ягнят" о маньяке Ганнибале Лекторе.
Американский кинематографист Джонатан Демме скончался в возрасте 73 лет в Нью-Йорке, пишет Deadline.
По данным источников IndieWire, причиной кончины Демме стали рак пищевода и осложнения, вызванные болезнью сердца.
Фильм "Молчание ягнят" с Джоди Фостер и Энтони Хопкинсом в главных ролях получил пять премий "Оскар". Демме, режиссер этой картины, был удостоен награды в номинации "За лучшую режиссуру".
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