Режиссер "Молчания ягнят" Джонатан Демме умер в возрасте 73 лет

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Режиссер Джонатан Демме скончался в среду в Нью-Йорке на 74-м году жизни. По предварительным данным, он скончался из-за рака пищевода и осложнений после заболевания сердечно-сосудистой системы. Демме завоевал "Оскар" в 1992 году за фильм "Молчание ягнят" о маньяке Ганнибале Лекторе.