Против "Победы" завели дело за отказ перевозить ребенка с ДЦП

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Дело об административном правонарушении возбуждено после прокурорской проверки в отношении авиакомпании "Победа", отказавшейся пропустить на борт самолета женщину и ее двухлетнего сына с диагнозом ДЦП. Отказ в посадке на рейс был необоснованным. Ранее в Росавиации заявили, что это произошло из-за овербукинга.

Проведенная московской прокуратурой проверка установила, что отказ в посадке на рейс "Москва - Екатеринбург" авиакомпании "Победа" женщине с ребенком с диагнозом ДЦП был необоснованным.

"По результатам проверки прокуратура внесла генеральному директору ООО "Авиакомпания "Победа" представление об устранении нарушений федерального законодательства", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

В отношении авиакомпании возбуждено дело об административном правонарушении по статье "Выполнение работ либо оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок (правила) выполнения работ либо оказания населению услуг".

Ранее в Росавиации заявили, что "Победа" не пустила на борт ребенка с ДЦП из-за овербукинга (продажа на рейс количества билетов, превышающего число мест в самолете – прим. ред.). Эта практика, подчеркнули в ведомстве, в России запрещена, поскольку "обязательства авиаперевозчика перед пассажиром не выполняются".

14 апреля в аэропорту "Внуково" женщина с ребенком пришла на стойку "Победы", чтобы зарегистрироваться на рейс в Екатеринбург. Сотрудник авиакомпании отказал ей, заявив, что в "программе по списку пассажиров" произошел сбой.

По утверждению авиакомпании, женщина пришла на стойку регистрации за две минуты до закрытия регистрации. Из-за этого у наземной службы якобы не было возможности организовать посадку без задержки рейса. При этом сотрудник авиакомпании позже был уволен "за некомпетентность".

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