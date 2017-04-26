МИД России осудил авиаудары Турции по Ираку и Сирии

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В МИД России выразили обеспокоенность в связи с ударами ВВС Турции по территории Ирака и Сирии и заявили, что подобные действия не способствуют борьбе с терроризмом. Ранее во вторник турецкая авиация нанесла удары по позициям курдов, в результате чего погибли 70 бойцов РПК.

МИД России считает неприемлемыми турецкие авиаудары по позициям курдов на территории Ирака и Сирии в обход их правительств, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства России.

Кроме того, курды реально противостоят террористам, прежде всего ИГИЛ (организация запрещена в России – прим.ред.), поэтому действия Турции не способствуют консолидации антитеррористических усилий, заявили в МИД.

"Не может не вызывать озабоченность и то, что турецкие удары были нанесены по территории суверенных государств в обход их законных правительств. Считаем подобные акции неприемлемыми, идущими вразрез с основополагающими принципами межгосударственных отношений", - говорится в сообщении.

В МИД России призвали все стороны к сдержанности, и сфокусировать все силы на борьбу с ИГИЛ, "Джебхат ан-Нусрой" и другими террористами.

В ночь на 25 апреля турецкие ВВС нанесли авиаудар в Сирии и Ираке по курдским формированиям. По данным генштаба Турции, убиты 70 бойцов Рабочей партии Курдистана. Атаку уже осудили сирийский МИД и Госдеп США.

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