В Турции нашли гроб с телом русского генерала

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Турецкие строители во время земляных работ в городе Ардаган на северо-востоке страны нашли гроб с православным крестом, в котором покоились останки русского генерала. Предположительно, офицер был похоронен 140 лет назад в период русско-турецкой войны.

Гроб с останками мужчины в военной форме нашли на стройке в турецком городе Ардаган. По предварительным данным, они принадлежат генералу русской армии, который жил около 140 лет назад. Об этом сообщает Milliyet.

Предположительно, захоронение было произведено во время или после русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Останки направлены на изучение в музей Карса.

Русско-турецкая война шла в 1877-1878 годы. По условиям Сан-Стефанского мирного договора области Карс, Ардаган, Батум и Баязет отошли Российской империи.