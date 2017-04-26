Шарапова одержала победу в первом матче после дисквалификации

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Мария Шарапова в среду, 26 апреля, провела свой первый матч после возвращения на корт. Ее соперницей на турнире в Штутгарте стала итальянка Роберта Винчи. Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:3.

Мария Шарапова сыграла свой первый матч после дисквалификации. Ее соперницей по корту на турнире в Штутгарте стала итальянка Роберта Винчи. Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:3, передает TVC.RU.

В следующем круге Шарапова встретится с другой российской теннисисткой - Екатериной Макаровой. В матче первого раунда она обыграла седьмую ракетку турнира Агнешку Радванску из Польши со счетом 6:2, 6:4.

Турнир в Штутгарте проходит с 22 по 30 апреля. Ранее Шарапова выигрывала его трижды: в 2012, 2013 и 2014 годах.

Мария Шарапова в среду, 26 апреля, провела свой первый матч после возвращения на корт. Из-за дисквалификации она пропустила больше года и теперь перезапускает карьеру. Организаторы Porsche Tennis ранее дали Шараповой wild card, поэтому она стартовала с первого круга несмотря на то, что рейтинг позволял ей стартовать только с квалификации.

Помимо турнира в Штутгарте, Шараповой также предоставлены специальные приглашения на турниры в Мадриде и Риме.

В марте 2016 года теннисистка публично призналась, что принимала мельдоний. Этот препарат попал в список запрещенных с 1 января 2016 года. По словам Шараповой, она не знала об этом, хотя ей было отправлено соответствующее уведомление.

Решением Антидопингового комитета Международной федерации тенниса Шарапову дисквалифицировали на два года. Впоследствии CAS (спортивный арбитраж) снизил этот срок до одного года и трех месяцев.

В последний раз Шарапова выходила на корт в официальном матче в январе 2016 года, во время Открытого чемпионата Австралии.

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