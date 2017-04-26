Путин обсудил с кабмином импортозамещение и снос хрущевок

Теги: Общество путин жилье москва

Выполнение программы по замещению импорта стало главной темой совещания Владимира Путина с членами правительства. Возможностями развития, которые открылись после введения санкций, успешно воспользовались предприятия ряда отраслей. Другой темой стала реновация хрущевок в Москве.

Реновация жилья - один из главных вопросов на совещании президента с членами правительства. Масштабную программу мэр Москвы представил президенту еще в феврале. Расселить планируется почти 8 тысяч хрущевок, в которых проживает более 1,5 миллиона человек. Новые дома построят практически на месте старых, а квартиры в них будут даже больше за счет балкона, кухни, коридора и санузла. Законопроект был принят Госдумой 20 апреля в первом чтении. Но ко второму будет доработан, отмечает "ТВ Центр".

"Это должно быть сделано таким способом и такими инструментами и средствами, которые не нарушают прав граждан, прежде всего, права на собственность. Повторю еще раз: ничего не может быть навязано силой, и права граждан должны быть полностью соблюдены. Поэтому прошу правительство обратить на это внимание и в диалоге с депутатами Государственной Думы обеспечить прохождение такого закона, который бы эти права граждан обеспечил. Хочу сразу сказать, что ничего, что нарушает законы, действующие на сегодняшний день, и права граждан, подписано мною быть не может", - заявил Владимир Путин.

Импортозамещение в промышленности и в сельском хозяйстве - еще одна важная тема. Политические ограничения в виде санкций со стороны Запада стали стимулом для развития целого ряда отечественных отраслей и секторов экономики. Так, по словам президента, импорт свинины за два года сократился на треть, а мяса птицы вдвое. Российские производители занимают освободившиеся ниши в легкой промышленности и машиностроении.

"Нам импортозамещение само по себе не нужно, это не самоцель. Мы должны просто использовать сложившуюся конъюнктуру для поддержки тех компетенций, которые были утрачены и которые нам нужны, и создание новых компетенций, особенно в высокотехнологичных секторах экономики. Вот нам для чего это нужно. Задача состоит не только в том, чтобы заместить импорт отечественными товарами, но и в том, чтобы увеличить экспортный потенциал российских предприятий", - сказал президент.

Российская продукция должна соответствовать мировым требованиям и стандартам, не зависеть от импорта зарубежных товаров и услуг. При этом "тепличные условия" никто создавать не собирается.

"Даже там и тогда, где и когда мы отдаем предпочтение российскому производителю, всегда между российскими производителями должна сохраняться конкуренция. Государственная поддержка проектов импортозамещения небезгранична. Наша основная задача – стимулировать запуск новых проектов, подставить им плечо, помочь развернуться на начальном этапе их реализации. В дальнейшем успех будет зависеть от ответственности и грамотного управленческого подхода руководителей предприятий или компаний", - сказал Путин.

Говорили и про культуру. Владимир Мединский рассказал о том, как будут выглядеть ДК в селах уже в ближайшем будущем. В год будут строить по 120 новых домов культуры. Порядка 30 - ремонтировать. В каждый райцентр постараются вернуть кинотеатр. Президент одобрил программу, но попросил учесть прозвучавшие замечания.

Никита Васильев, "ТВ Центр".

Читайте также:

Путин пожурил Мединского за сексизм. Видео