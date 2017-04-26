Путин рассказал о беспрецедентном уровне отношений с Китаем

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Встреча Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпинем в Пекине поддержит беспрецедентный уровень российско-китайских отношений. Об этом президент сам заявил на встрече с руководителем канцелярии центрального комитета Коммунистической партии Китая Ли Чжаньшу.

Владимир Путин встретился с главой канцелярии Центрального комитета Компартии Китая Ли Чжаньшу. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Президент подтвердил, что на 14-15 мая запланирована его встреча с Председателем КНР Си Цзиньпином. Она пройдёт в Пекине, куда глава российского государства прибудет для участия в международном экономическом форуме. Владимир Путин подчеркнул, что планы России и Китая по развитию интеграционных процессов в Евразии во многом схожи.

Ли Чжаншу, в свою очередь, отметил, что отношения наших стран, по оценке руководства КНР, переживают сегодня лучший период в своей истории, а стратегическое взаимодействие Москвы и Пекина носит устойчивый характер.