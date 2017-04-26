Мэр Риги Ушаков вновь оштрафован за использование русского языка

Теги: В мире штрафы латвия рига русский язык

Центр государственного языка Латвии вновь оштрафовал мэра Риги Нила Ушакова за то, что он использует в общении с населением русский язык. Как сообщил градоначальник, на этот раз претензии у надзорного ведомства вызвало то, что он во время неформальной встречи со школьниками общался не на латышском языке.

Центр государственного языка Латвии в очередной раз оштрафовал мэра Риги Нила Ушакова за использование русского языка. Об этом он рассказал в Facebook. По словам мэра, центр оштрафовал его на 50 евро за то, что он общался со школьниками на русском языке.

"Вы не поверите, но Центр Госязыка выписал мне еще один штраф – 50 евро. В этот раз за то, что я русскоязычным школьникам, которые задавали мне вопросы во время неформальной встречи на русском языке, на русском же языке и ответил. Все происходящее транслировалось на моей личной странице в Facebook", - написал он.

Ушаков отметил, что факт трансляции в Facebook стал отягчающим обстоятельством при вынесении ему штрафа.

"Я думаю, что сейчас в борьбу с Ким Чен Ыном за место главного фрика современного мира смело может подключаться Центр Госязыка. Причем у Ким Чен Ына шансов не так уже и много, так как Центр Госязыка, кажется, решил пойти на рекорд", - пошутил он.

По словам Ушакова, его позиция остается неизменной. Он пояснил, что закон о госязыке не регулирует неформальное общение, поэтому закон он не нарушал. Мэр пообещал оспорить штраф в суде. При необходимости он готов обратиться в Конституционный суд.

"Я же в своем поведении менять ничего не собираюсь. И когда русскоязычные дети мне будут в стенах думы задавать вопрос на своем родном языке, отвечать я им всегда буду тоже на русском. Приходите чаще в гости", - заключил он.

В 2016 году мэр столицы Латвии заявил о том, что Центр государственного языка принял решение наложить на него штраф за то, что рижские парламентарии общаются с пользователями в зарубежных социальных сетях - Facebook, Twitter и Instagram - на русском языке. По мнению рижского градоначальника, такое решение латышских властей является незаконным и ограничивает людей в общении. Он опубликовал карикатуру, адресованную ЦГЯ.

Ушаков тогда пожелал оштрафовавшему его Центру госязыка заниматься действительно тем, что у них получается, в том числе, например, подумать о том, как по-латышски называть "покемонов". "Ни на что другое они все равно не способны", - сказал он.

Читайте также:

Черный кот прервал выступление мэра Риги Ушакова. Видео

Латвийский депутат отказался пользоваться лифтом назло России

МИД России осудил поправки в закон об образовании в Латвии