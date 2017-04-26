Неизвестный расстрелял адвоката в Москве
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Неизвестный расстрелял женщину на северо-востоке Москвы. Следователи предполагают, что одна из причин убийства может быть связана с профессиональной деятельностью погибшей. Она работала адвокатом.
Московские следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины-адвоката на северо-востоке Москвы, говорится в сообщении ГСУ СК по Москве.
По версии следствия, в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе неизвестный два раза выстрелил в женщину из огнестрельного оружия, после чего скрылся. Пострадавшая скончалась на месте от полученных травм.
Следователи рассматривают различные версии мотивов убийства, в том числе связанные с профессиональной деятельностью погибшей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по двум статьям: "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".
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