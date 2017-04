В районе международного аэропорта Дамаска прогремел мощный взрыв

В районе аэропорта Дамаска 27 апреля утром прогремел мощный взрыв. В окрестностях воздушной гавани вспыхнул сильный пожар. Как сообщил ТАСС со ссылкой на телеканал "Аль-Алям", удар нанесли израильские ВВС. По предварительной информации, их целью были военные склады.

Video shows moments explosions start near Damascus airport tonight. Local media attributing to Israel. More details likely to emerge later. pic.twitter.com/jhiOZjUHnV