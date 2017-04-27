В центральных регионах России устраняют последствия урагана

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Мощный ураган обрушился на центр России. В Туле 12 тысяч человек остались без света. В нескольких районах ветер повалил деревья на провода ЛЭП.

В центральных регионах России ликвидируют последствия мощного урагана. Восстановительными работами сейчас занимается специальный штаб, сообщает "ТВ Центр". Социальные объекты подключены к резервным источникам электроснабжения. А в центре города пятиметровое дерево рухнуло на машину, в которой находились две женщины. Они не получили серьезных травм.

В Липецкой области, в Ельце, сильные порывы ветра сломали вековую ель. Дерево упало на два припаркованных автомобиля. В этот момент в машинах людей не было, поэтому никто не пострадал.

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