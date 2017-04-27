В Донбасс отправилась очередная колонна МЧС России

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В четверг рано утром очередная 64-ая колонна МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса выдвинулась в сторону границы.

В Луганскую и Донецкую области колонна МЧС России доставит около 400 тонн грузов. Это детские продуктовые наборы, медицинское оборудование и лекарства, передает "ТВ Центр".

Автомобилями управляют опытные водители-спасатели, также в составе экипажей медики и технический персонал. Перед российской границей для прохождения таможни конвой разделился на две части. Одна проследует на пункт пропуска "Донецк", вторая - в сторону провозглашённой Луганской республики.