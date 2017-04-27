В Москве ограничат продажу алкоголя в майские праздники

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В местах проведения массовых мероприятий и расположенных рядом магазинах будет ограничена продажа спиртных напитков. Запрет будет действовать 1, 8 и 9 мая. Это сделано для предотвращения травматизма, а также с целью профилактики противоправных действий.

В майские праздники в столице ограничат продажу алкоголя в местах проведения массовых мероприятий и расположенных рядом магазинах. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. Запрет на продажу спиртного будет действовать 1, 8 и 9 мая.

"Ограничительные меры по продаже алкоголя необходимы для предотвращения травматизма, а также с целью профилактики противоправных действий", - отметил глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Владимир Черников.

В майские праздники в столице будут проходить сотни массовых мероприятий. Среди них концерты, кинопоказы и театральные постановки. В День Победы на ВДНХ и еще 19 городских парках запустят фейерверки.