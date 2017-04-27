Захарова назвала бессмысленным ракетный удар США по Сирии

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ракетный удар США по сирийскому аэродрому "Шайрат" был бессмысленным с военной и политической точек зрения. Кроме того, это является нарушением международного права, подчеркнула она.

Решение США нанести ракетный удар по сирийскому аэродрому было бессмысленным с военной и политической точек зрения, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом сообщает ТАСС.

"Это было нечто действительно неприемлемое. Прежде всего, это было вопреки международному праву. С военной и политической точки зрения, делать это было бессмысленно", - сказала она в интервью Yahoo Global News.

По ее словам, все эти удары ни к чему не привели.

Также Захарова напомнила, что Москва с самого начала предлагала поручить расследование вероятных химических атак в Сирии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Тем не менее, она проигнорировала эти призывы. По ее словам, "западные коллеги настаивали на том, чтобы направить инспекторов не на место трагедии, а на аэродром, где базировались самолеты". Она добавила, что самым нелепым в этой ситуации является решение Вашингтона атаковать именно аэродром "Шайрат".

"То есть сначала они настаивали на направлении экспертов на этот аэродром, чтобы выяснить, что произошло, а через два дня просто разбомбили этот аэродром. Таким образом, не осталось никаких шансов установить, что же произошло. И эта идея принадлежала Соединенным Штатам", - подчеркнула представитель МИД.

Вооруженные силы США 7 апреля запустили 59 крылатых ракет "Томагавк" по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Вашингтон сообщил, что операция была предпринята в ответ на предполагаемое применение 4 апреля химического оружия в сирийской провинции Идлиб. Запад поспешил обвинить в той химатаке правительство Башара Асада. Президент России Владимир Путин заявил, что считает американские удары по военной базе в провинции Хомс "нарушением международного права".

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