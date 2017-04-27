Все линии московского метро "заговорили" на английском
На всех линиях московского метро названия станций начали дублировать на английском языке. В среду сообщения на двух языках начали звучать на Каховской и Бутовской ветках. Таким образом, теперь на всех 12 линиях подземки и МЦК названия станций объявляют на русском и английском.
В поездах на всех линиях столичного метро голосовые объявления стали дублироваться на английском языке. В среду сообщения на двух языках начали звучать на Каховской и Бутовской ветках. Об этом говорится на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"Дублирование звуковых объявлений на английском языке - часть масштабной работы, которую Московский метрополитен провел в преддверии крупных футбольных турниров ФИФА - Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира – 2018", - отметили в пресс-службе столичного метро.
Таким образом, теперь на всех 12 линиях подземки и Московском центральном кольце названия станций объявляют на русском и английском языках.
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