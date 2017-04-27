В Калининграде задержаны 12 членов террористической группировки

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Сотрудники спецслужб задержали в Калининграде 12 членов ячейки террористической организации "Исламский джихад - джамаат моджахедов". Там они занимались вербовкой людей в интересах своей группировки. Скоро начнется процедура по выдворению задержанных в страны Средней Азии, откуда они прибыли в Россию.

В Калининграде удалось задержать 12 членов ячейки запрещенной на территории России террористической организации "Исламский джихад - джамаат моджахедов". Все они являются выходцами из республик Средней Азии, передает ТАСС.

Кроме того, сотрудники регионального УФСБ совместно с УМВД России и Управлением Росгвардии по Калининградской области смогли установить и задержать лидера ячейки. По данным правоохранительных органов, он осуществлял вербовку жителей Калининградской области, в том числе выходцев из Центрально-Азиатского региона.

В ходе допроса злоумышленник рассказал об участии своих родственников в деятельности международных террористических организаций. Также установлены связи лидера ячейки. Проводится проверка на предмет их причастности к незаконным вооруженным формированиям, действующим на территории Сирии.

В ближайшее время начнется процедура выдворения задержанных иностранных граждан в страну, откуда они прибыли. Там они будут привлечены к уголовной ответственности за совершенные преступления террористической направленности.

Ранее сотрудники ФСБ пресекли на Сахалине деятельность сторонников запрещенной в России организации "Исламское государство", которые планировали совершить теракт на территории страны. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в Южно-Сахалинске задержаны уроженец одной из Центрально-Азиатских республик и гражданин Российской Федерации.