09:37, 27 апреля 2017

Что станет с трубопроводной системой Украины: мнение эксперта

Теги:  энергетика  События. 25-й час  украина

Что станет с трубопроводной системой Украины? На этот и многие другие вопросы в интервью "ТВ Центру ответил " Константин Симонов.

Неприятной новостью, которую обсуждают в деловых кругах Киева, стало заявление руководителей "Газпрома" о готовности продлить в будущем контракт на транзит газа через Украину, но при многократном уменьшении объёмов прокачки.

В программе "События. 25-й час" на вопросы ведущего Алексея Фролова ответил директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео.

Программа "События. 25-й час"

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