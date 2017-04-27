Что станет с трубопроводной системой Украины: мнение эксперта
Теги: энергетика События. 25-й час украина
Что станет с трубопроводной системой Украины? На этот и многие другие вопросы в интервью "ТВ Центру ответил " Константин Симонов.
Неприятной новостью, которую обсуждают в деловых кругах Киева, стало заявление руководителей "Газпрома" о готовности продлить в будущем контракт на транзит газа через Украину, но при многократном уменьшении объёмов прокачки.
В программе "События. 25-й час" на вопросы ведущего Алексея Фролова ответил директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
Полный комментарий эксперта смотрите в видео.