Установлена личность убитой в Москве женщины-адвоката

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Застреленная накануне женщина-адвокат Наталья Вавилина была председателем коллегии адвокатов Москвы "Дельфи". Следователи предполагают, что одна из причин убийства может быть связана с профессиональной деятельностью погибшей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Застреленная в среду вечером на северо-востоке столицы женщина-адвокат Наталья Вавилина была председателем коллегии адвокатов столицы "Дельфи". Об этом сообщает ТАСС.

"Убитая Наталья Вавилина числилась в Московской коллегии адвокатов. Кроме того, она являлась председателем коллегии адвокатов Москвы "Дельфи", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что неизвестный расстрелял женщину-адвоката на северо-востоке Москвы. Следователи предполагают, что одна из причин убийства может быть связана с профессиональной деятельностью погибшей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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