Большинство россиян поддержало запрет на полеты в Египет

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Около 71% участников опроса ВЦИОМ об отношении к запрету на полеты в Египет поддержало эти меры. 65% респондентов не верят, что арабское государство сможет обеспечить должные меры безопасности. Такие взгляды опрошенных на ситуацию связывают с воспоминаниями об авиакатастрофе самолета "Когалымавиа" и терактами в разных странах мира.

В России большинство граждан поддерживает запрет на полеты в Египет, который был введен в 2015 году. Около 65% участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) подчеркнули, что арабское государство не может обеспечить должных мер безопасности, пишет газета "Известия".

Запрет на полеты в Египет поддержал 71% респондентов. Также отмечается, что 82% респондентов не планируют в ближайшее время поездок в эту арабскую страну. 90% опрошенных заявили, что в Египте никогда не были.

С другой стороны, 18% участников опроса считают, что арабское государство, все-таки, сможет принять необходимые меры по обеспечению их безопасности.

Таким образом, у большинства россиян, когда-либо отдыхавших в Египте, сейчас сохраняется представление об этой стране как о потенциально опасном направлении, отметил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. Среди причин указываются свежие воспоминания о трагедии над Синаем, а также серия терактов в различных странах мира, в том числе, в Египте.

В соцопросе "ВЦИОМ-Спутник" приняли участие 1,2 тысячи человек из разных регионов страны. На вопросы социологов они ответили 24 и 25 апреля 2017 года по стационарному и мобильному телефонам.

В 2015 году, когда Минтранс ввел запрет на полеты в Египет, исследователи общались с респондентами на дому. Тогда ВЦИОМ также выяснял отношение россиян к этому запрету. В итоге 76% респондентов ответили, что поддерживают его, а 16% выступили против этих мер.