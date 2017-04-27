Банки могут снизить ставки по ипотеке до 10% годовых

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В России резко упали темпы роста просроченной задолженности по ипотеке. В I квартале они достигли минимума за два года. По словам банкиров, уровень просрочки упал и за счет программ реструктуризации. Общее оздоровление рынка позволит снизить ставки к концу года до 10%.

Банки в России могут снизить ставки по ипотечным кредитам до 10% годовых. Это произойдет благодаря низкому росту просроченной задолженности по этому виду заимствований, пишет газета "Известия".

В исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ) говорится, что рост просроченной задолженности в I квартале 2017 года составил минимальный 1% по сравнению с 12% годом ранее. В то же время, общий объем просроченной задолженности на 1 апреля составил 164,6 миллиарда рублей.

Как отметил главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин, налицо улучшение ситуации в экономике, а также рост доходов населения в номинальном выражении. Еще одним фактором стало сокращение доли валютных ипотечных кредитов в портфеле, которые постепенно реструктуризируются или списываются.

Кроме того, выводы ОКБ поддержали банкиры не менее, чем в 30 кредитных организациях. Эксперты отмечают, что такая ситуация должна привести к тому, что банки смогут выдавать больше кредитов и под меньшие проценты уже в 2017 году.