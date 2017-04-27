В Алеппо впервые после освобождения прошел матч футбольной премьер-лиги

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В Алеппо впервые после освобождения города от боевиков состоялся матч сирийской футбольной премьер-лиги. На одном из стадионов местный клуб сразился с командой из Дамаска. Безопасность во время игры обеспечивали сотрудники российской военной полиции.

Первый за последние 5 лет футбольный матч в Алеппо начинается не со свистка арбитра или "кричалок" фанатов. А тщательного досмотра. Жесткий контроль болельщиков, не остановил. И не отпугнул. Футбол в Сирии так же популярен, как в России. Тем более, что это премьера сезона. Послевоенный дебют. В белой форме – команда сирийской армии. "Аль Джаиш", что-то, вроде нашего ЦСКА. В красной – клуб "Аль Иттихад". Любительский, из Алеппо. Поддержка трибун обеспечена, передает "ТВ Центр".

На трибунах, хотя и не забитых до отказа, болеют страстно. Фаны самых известных в Сирии команд, такие же азартные, как в любой стране, где футбол – не просто спорт, а элемент национальной культуры.

Мяч, переходит из одной части поля в другую стремительно. Вот атаковал "Аль Джайш", но через секунду в наступлении уже футболисты "Иттихада". "Конечно, до войны, когда мы играли на своем стадионе, приходили по 70 тысяч болельщиков. Сегодня собралось не больше 5-6 тысяч человек. Но мы чувствуем их поддержку", - рассказал футболист ФК "Аль-Иттихад" Омар Хмеди.

Прямая трансляция. Комментатор едва успевает за ситуацией на газоне. Зрители, кажется, еще не верят в то, что на стадионе гремит дробь барабанов, а не рвущихся мин и снарядов. "В Алеппо возвращается мирная жизнь, в Алеппо возвращается спорт. Это то, о чем мы мечтали все годы, пока наш город находился под контролем террористов", - говорит болельщик Мухаммад Зено.

Главная арена Алеппо "Стадиум" и сегодня небезопасная. Она слишком близко к фронту. Поэтому матч проходит на обычном городском стадионе. "Иногда боевики специально обстреливали стадион, когда мы проводили тренировки. К счастью, никто из футболистов не был ранен. Надеемся, в этом году стать чемпионами Сирии", - отметил главный тренер ФК "Аль-Иттихад" Мухаммад Акил.

Как бы ни поддерживали футболистов болельщики и не надрывался комментатор, но "распечатать" ворота команды не смогли. В итоге – боевая ничья. Впрочем, счет, наверное, не самое основное. Главное в том, что матч состоялся. И пусть на табло – 0:0. Вернуть форму – дело времени. Забивать голы – дело техники. А в том, что забивать команды будут, и не только на товарищеских встречах, но и на чемпионатах мира, болельщики уж точно не сомневаются.

Тимур Абдуллаев, Андрей Пашутин, "ТВ Центр", Сирия.