В Калининграде спецслужбы обезвердили вербовщиков террористов

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В Калининграде сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии обезвредили крупную ячейку исламистов. Задержано 12 человек, все они - выходцы из Центральной Азии. По данным следствия, экстремисты занимались вербовкой граждан в ряды запрещённой группировки "Исламский джихад". В настоящее время задержанные дают признательные показания.

Поздний вечер. Центр Калининграда. Спецоперация силовиков проходит сразу по двум адресам. Оперативники ФСБ штурмуют квартиру одновременно и с балкона и с лестничной площадки. Обитатели уже готовились ложиться в постель, а пришлось - лицом в пол, передает "ТВ Центр".

Для оперативников - это крупный улов. Задержаны 12 человек. Все - выходцы из республик Средней Азии. По версии следствия, все эти люди - вербовщики запрещенной в России международной террористической организации. Поэтому оперативников особенно интересуют ноутбуки и другая оргтехника боевиков.

"Сотрудниками УФСБ России по Калининградской области в ходе спецоперации задержаны 12 выходцев из республик Средней Азии, которые являются членами ячейки международной террористической организации "Исламский джихад — Джамаат моджахедов", запрещенной на территории Российской Федерации", - сообщила официальный представитель УФСБ по Калининградской области Наталья Панюшкина.

В Калининграде задержанные проживали около четырех лет. Маскировались под строителей -гастарбайтеров. Занимались ремонтом квартир. Но основной деятельностью была вербовка добровольцев на войну в Сирии. В управлении ФСБ по Калининградской области сообщили, что установлена личность лидера террористической ячейки. 32-летний главарь группировки сейчас дает признательные показания. Привлечением новых бойцов в ряды террористов занимался не только он сам, но и его родственники. Вербовать пытались и жителей региона, и приезжих из Центральной Азии.

Данных о том, готовились ли теракты на территории Калининградской области, пока нет. Но уже установлены контакты вербовщика, проверяют его причастность к незаконным вооруженным формированиям, действующим на территории Сирии. Мужчина уже объявлен в розыск в Узбекистане за преступление экстремистской направленности. Судить за экстремизм и терроризм задержанных будут уже на родине. Сейчас решается вопрос об их выдворении из России.

Накануне спецслужбы сообщили о задержании двоих подозреваемых в организации теракта в Южно-Сахалинске. Атака готовилась в людном месте города. Оба задержанных - сторонники запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". Один - гражданин России, второй приехал из Центральной Азии. В квартире обнаружено готовое самодельное взрывное устройство с поражающими элементами, компоненты для его изготовления и запрещенная экстремистская литература. В мобильных телефонах - схемы изготовления бомб.

На этой неделе оперативникам удалось вскрыть террористические ячейки сразу в нескольких городах России. География их распространения поражает: от самой западной точки страны – Калининграда - до Дальнего Востока. Во Владимирской области и Ставропольском крае боевики, оказавшие при задержании сопротивление, были ликвидированы.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".