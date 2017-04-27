Макрона освистали во время посещения завода в Амьене

Теги: В мире выборы президент франция

Лидера первого тура президентских выборов Эммануэля Макрона встретили оскорбительными криками и свистом во время посещения завода Амьене. Ирония состоит в том, что это его родной город. Большая часть рабочих поддерживает конкурентку политика - Марин Ле Пен, которая посетила завод днем ранее.

Во Франции оскорбительными выкриками и свистом встретили лидера первого тура президентских выборов Эммануэля Макрона. Инцидент произошел в его родном городе Амьене во время посещения завода. Большая часть рабочих поддерживает конкурентку политика - Марин Ле Пен, которая посетила завод днем ранее, передает "ТВ Центр".

Город Амьен на севере Франции стал в эти дни олицетворением содержания текущей президентской кампании. Регион пребывает не в лучшей экономической форме. Крупный американский завод здесь терпит убытки. Владельцы сокращают рабочий персонал. Сами рабочие бастуют. Они бьются за свои права и будущее. Для обоих кандидатов в президенты, которые оказались здесь в один день, это поле битвы за будущее всей Франции. Визит Марин Ле Пен был запланирован. Здесь ее встречали сотрудники завода.

"Я хочу вам сказать, что я здесь, потому что я на стороне рабочих. Здесь - на парковке, а не в ресторанах", - сказала Ле Пен.

Макрон, действительно, отправился к своим сторонникам в местный ресторан. Его попытка встретиться с рабочими по большому счету провалилась. Его слушали только журналисты. А рабочие его просто освистали.

"Он говорит, что приехал сюда, потому что мы его пригласили. Это неправда! Мы его уже попросили уехать. Он здесь только потому, что здесь журналисты. А они приехали вместе с Марин", - отметила сотрудница завода Кристин.

Ирония состоит в том, что Амьен - это родной город Эммануэля Макрона. В своем выступлении перед сторонниками он говорит не столько о своей предвыборной программе, сколько о своем сопернике.

"Так для чего сюда приехала госпожа Ле Пен? Она приехала, чтобы провести 50 минут на парковке завода, где половина людей - это ее бойцы. Чтобы сделать селфи и сказать, что она введет специальный налог на импорт. Но это скажется на вашей покупательной способности. Потом она уехала, а люди довольны, потому что мы живем в обществе, где важен имидж", - сказал Макрон.

Впрочем, сам бывший министр экономики, которого безоговорочно поддерживают ведущие французские и международные СМИ, строил всю свою кампанию на создании имиджа современного молодого политика, который противостоит реакции. Но внятной предвыборной программы у него не было фактически до финишной прямой этих выборов. Макрон-кандидат на протяжении всей кампании строил свои выступления по принципу - "за все хорошее и против всего плохого". Но его безоговорочно поддерживает нынешняя европейская элита.

"Макрон представляет Францию, открытую идее единой Европы, миру, глобализации и свободной торговли. В то время как Ле Пен упирает на изоляцию, протекционизм, против европейского проекта. Ту Францию, которая напугана глобализацией и всей конструкцией Евросоюза", - подчеркнул профессор политологии Лилльского института политических исследований Пьер Матио.

Ко второму туру выбор у французов большая дилемма. Оба кандидата представляют крайности, а это нравится далеко не всем. Но опросы показывают, что во втором решающем туре избиратели все-таки поддержат Эммануэля Макрона.

Сергей Псурцев, "ТВ Центр".