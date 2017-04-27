В Москве готовятся к реконструкции Волхонки

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Крупнейший проект благоустройства в истории Москвы - более 80 столичных улиц, площадей и набережных получат новый облик. В этом году реализуют уже третий этап программы "Моя улица". Главная задача - сделать Москву комфортной, современной и привлекательной для жителей и гостей столицы.

Пушкинский музей готовит что-то невероятное. Только открылась выставка Джорджо Моранди, как уже ожидают приезд шедевров эпохи Возрождения. В Москву везут Тициана, Тинторетто и Веронезе, впрочем, не только этого ждут ценители прекрасного - большой ремонт впереди. В выходной день прямо на ступеньках знаменитой лестницы специалисты оценивают предстоящий фронт работ. Главный объект - Волхонка, передает "ТВ Центр".

"Музей должен продолжать жить обычной жизнью, у нас намечаются очень важные события и выставки, которые будут собирать большие очереди, и я сейчас думаю, куда их выстраивать. Уже сейчас мы предупреждаем всех наших преданных посетителей и поклонников музея на нашем сайте, начиная, буквально с завтрашнего дня о том, как все будет происходить, чтобы они проявляли снисходительность к этим всем работам, понимая, что довольно скоро, на самом деле, они увидят другую улицу, которая станет предвестницей музейного квартала", - рассказала директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Марина Лошак.

О таком еще Ирина Антонова мечтала. Вроде и зданий у музея много и находятся они рядом, но не связаны единой концепцией. А тут гармоничное и целостное пространство, создание которого займет несколько лет. Начнут с Волхонки уже в этом году: расширят тротуары, высадят деревья, разобьют клумбы, установят лавочки и фонари в рамках программы "Моя улица"

В этом году реализуют третий и самый масштабный этап программы. 80 улиц, площадей и набережных получат новый облик. Это не разрозненные и хаотичные объекты, а целые пешеходные маршруты. Уже в сентябре от нового Парка "Зарядье" через Никольскую или Ильинку можно будет прогуляться до Лубянки.

Словно паззл, рабочие укладывают плитку. На ощупь она шероховатая - специально обрабатывают на производстве, чтобы не было скользко.

Все провода во время реконструкции убирают под землю. Километры коммуникаций и под Пресненской набережной. Гибкие, но прочные полимерные трубы надежно защищают электрокабели. Водопровод проложен в 1953 году. Ремонтируй его по старинке - пришлось бы перекопать всю улицу, а так два небольших котлована. Сантиметр за сантиметром новая труба скрывается в коллекторе. Как чулок, она заполняет старую, проржавевшую, отслужившую свое. Специалисты дают гарантию - полвека.

У каждого специалиста своя работа. Они кладут плитку, меняют коммуникации, устанавливают фонари, одним словом, трудятся, не жалея сил и времени и пусть не переживают посетители Пушкинского музея, прохожие на Лубянке или на Пресненской набережной. Успеют в срок - ко Дню города.

Матвей Шестаков, Александр Терентьев, Станислав Ильин, "ТВ Центр", Москва.