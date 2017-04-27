В Москве ограничат движение в связи с репетицией Парада Победы

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В Москве в четверг пройдет первая репетиция Парада Победы с участием военной техники. Вечером будет перекрыто движение сразу по нескольким столичным улицам.

Ограничения в связи с репетицией Парада Победы в Москве будут действовать с 17 часов и до окончания мероприятия. Колонны техники проследуют с улицы Нижние Мнёвники до Звенигородского шоссе, по Красной площади, по Садовому кольцу и Тверской улице, передает "ТВ Центр".

Нельзя будет проехать и по примыкающим к Красной площади набережным и бульварам, а также по Большому москворецкому и Большому Каменному мосту. Следующая репетиция назначена на 3 мая.