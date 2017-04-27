В Москве стартовал мотопробег "Дороги Победы"

Теги: Общество москва память

Ежегодный мотомарш "Дороги Победы", посвящённый 72-ой годовщине Великой Победы, стартовал в Москве.

Байкеры из клуба "Ночные волки" отправились в Берлин. Участники акции почтут память павших воинов в боях в Подмосковье и Смоленской области. Посетят Минск, Брестскую крепость, Варшаву и легендарное место "встречи на Эльбе", сообщает "ТВ Центр".

За две недели они преодолеют более шести тысяч километров. Завершится мотомарш в Берлине 9 мая, где по традиции мотоциклисты пронесут знамя Победы и возложат цветы к подножию памятники Воину-Освободителю.