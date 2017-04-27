Шарапова рассказала об эмоциях после возвращения на корт

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В Штутгарте Мария Шарапова выиграла первый официальный матч после дисквалификации за употребление мельдония. Она обыграла итальянку Роберту Винчи в двух сетах со счетом 7:5, 6:3. Однако некоторые спортсмены выступили против возвращения россиянки на корт.

Отличная новость для поклонников большого тенниса. В Штутгарте Мария Шарапова выиграла первый официальный матч после дисквалификации за употребление мельдония. Несколько спортсменов выступили против возвращения россиянки на корт. А все билеты на матч с ее участием были заранее распроданы, передает "ТВ Центр".

Визитная карточка Марии Шараповой – крик после выигранного гейма. Так она настраивает себя на игру и заводит трибуны. После объявления о том, что самая титулованная российская теннисистка выступит в Штутгарте, все билеты на этот турнир были распроданы за сутки. Поклонники Марии прилетели из России, США и даже Австралии ради того, чтобы вживую увидеть первую официальную игру после 15-месячного перерыва. Победа 7:5, 6:3 - итальянка Роберта Винчи серьезного сопротивления не оказала.

"Мне нравится находиться в ситуациях, когда мне нужно найти путь к победе. Спорт с детства учит тебя адаптироваться к тем или иным ситуациям, концентрироваться, анализировать, что ты делала правильно и как тебе максимально быстро развернуть ход борьбы в свою пользу. Этого ощущения мне не хватало", - отметила пятикратная чемпионка турниров Большого шлема Мария Шарапова.

Но радостные эмоции испытывают не все. Негодуют действующие спортсменки, вероятно, опасаясь конкуренции с одной из лучших теннисисток 21-го века. Датчанка Каролин Возняцки назвала допуск Шараповой на турнир в Штутгарте "неуважением" к другим теннисистам, француженка Ализе Корне – "безобразием", а Агнешка Радванска из Польши выразила надежду на то, что организаторы "Ролан Гаррос", предстоящего турнира Большого шлема во Франции, не пришлют Марии специальное приглашение wild card.

"Попадать на турниры по wild card должны только те игроки, которые опустились в рейтинге из-за травм, болезней или других происшествий, а не те, кого дисквалифицировали за допинг. Мария должна возобновлять карьеру иначе, начиная с более мелких турниров", - считает Радванска.

Но были и те, кто Марию поддержал. Например, четырехкратная победительница турниров большого шлема Ким Клийстерс.

"Она отбыла свое наказание. Я была очень удивлена и огорчена, когда узнала, что у нее обнаружен запрещенный препарат, но это не отменяет всего, чего она добилась, и нет повода наказывать ее дальше", - подчеркнула Клийстерс.

В марте прошлого года Мария Шарапова публично призналась, что употребляла милдронат и объяснила - она просто не заметила, что принимаемый ею препарат внесли в список запрещенных. Спортсменка пыталась добиться отмены дисквалификации, чтобы выступить на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Но в Бразилию ее так и не пустили. Мария возвращается в большой теннис на фоне ухода Серены Уильямс. В апреле первая ракетка мира объявила, что готовится стать матерью, но рассчитывает выйти на корт. А значит, принципиальное противостояние наверняка продолжится.

Егор Киселев, "ТВ Центр".