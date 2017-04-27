Тело 78-летней москвички нашли в квартире спустя неделю после смерти

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Тело 78-летней пенсионерки обнаружено в квартире на юго-западе Москвы. По данным правоохранительных органов, покойная состояла на учете в психоневрологическом диспансере. Тело направлено в морг для установления точной причины смерти.

В квартире в Академическом районе Москвы найдено тело пенсионерки. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, женщине было 78 лет. Ее тело обнаружили в квартире дома на улице Гримау. Внешних признаков насильственной смерти не зафиксировано. По предварительным данным, пенсионерка скончалась около недели назад.

Покойная состояла на учете в психоневрологическом диспансере. Тело направлено в морг для установления точной причины смерти.