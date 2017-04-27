Во Франции мужчина расстрелял двух полицейских

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В заморском регионе Франции Реюньон неизвестный открыл огонь по полицейским. Это произошло, когда сотрудники правоохранительных органов попытались его задержать. В результате двое из них получили ранения.

Мужчина открыл огонь по полицейским в заморском регионе Франции Реюньон, передает ТАСС со ссылкой на агентство France Press.

Это произошло, когда сотрудники полиции попытались задержать его. Однако в ответ он ранил двух стражей порядка. В местной префектуре отметили, что полиция также открыла огонь и смогла обезвредить нападавшего. Им оказался 20-летний мужчина, недавно принявший ислам.

Теперь расследованием инцидента занялась антитеррористическая прокуратура Парижа.