Суд арестовал 23 объекта недвижимости экс-главы Марий Эл

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Басманный суд арестовал 23 объекта недвижимости бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова. Также обеспечительные меры наложены на земельный участок и здание в республике, которые принадлежат предполагаемой сообщнице бывшего губернатора Наталье Кожановой.

Басманный суд столицы арестовал 23 объекта недвижимости бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова. Об этом сообщает ТАСС.

"Суд наложил обеспечительный арест на земельные участки, помещения и здания в Республике Марий Эл и Москве, находящиеся в собственности обвиняемого Маркелова", - отметила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Кроме того, обеспечительные меры наложены на земельный участок и здание в республике, которые принадлежат предполагаемой сообщнице бывшего губернатора Наталье Кожановой.

По словам адвоката экс-губернатора Сергея Севрука, обеспечительный арест ранее был наложен на три квартиры Маркелова - одну в Москве и две в Йошкар-Оле, а также на две квартиры, принадлежащие его мачехе.

Сам Леонид Маркелов был 14 апреля арестован на два месяца. Его обвиняют в получении взятки в 235 миллионов рублей. Своей вины он не признал и просил назначить ему меру пресечения, не связанную с ограничением свободы в связи с медицинскими показаниями.