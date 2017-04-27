Водитель Lexus сбил двух женщин на переходе на юге Москвы
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Водитель иномарки сбил двух женщин на пешеходном переходе на Кировоградской улице. В настоящее время пострадавших осматривают врачи скорой помощи. Дальнейшая информация о происшествии уточняется.
Водитель автомобиля Lexus сбил двух женщин на пешеходном переходе на юге столицы. Об этом сообщает агентство "Москва".
"Утром 27 апреля на улице Кировоградская в районе дома 3 водитель автомобиля Lexus на пешеходном переходе совершил наезд на двух женщин", - говорится в сообщении.
В настоящее время пострадавших осматривают врачи скорой помощи. Дальнейшая информация о происшествии уточняется.
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