Водитель Lexus сбил двух женщин на переходе на юге Москвы

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Водитель иномарки сбил двух женщин на пешеходном переходе на Кировоградской улице. В настоящее время пострадавших осматривают врачи скорой помощи. Дальнейшая информация о происшествии уточняется.

Водитель автомобиля Lexus сбил двух женщин на пешеходном переходе на юге столицы. Об этом сообщает агентство "Москва".

"Утром 27 апреля на улице Кировоградская в районе дома 3 водитель автомобиля Lexus на пешеходном переходе совершил наезд на двух женщин", - говорится в сообщении.

В настоящее время пострадавших осматривают врачи скорой помощи. Дальнейшая информация о происшествии уточняется.

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