СКР опроверг информацию о катастрофе Ту-154 под Сочи из-за перегруза

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Крушение самолета Ту-154 в конце 2016 года над Черным морем произошло не по причине перегруза, как сообщал ряд СМИ. В СКР заявили, что окончательное решение по уголовному делу будет принято военно-следственными органами комитета только после проведения комплекса летно-технических экспертиз.

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко опровергла информацию СМИ о том, что крушение самолета Ту-154 в конце 2016 года под Сочи произошло по причине перегруза. Об этом говорится на официальном сайте СКР.

По ее словам, окончательное решение по данному уголовному делу будет принято военно-следственными органами СКР лишь после проведения комплекса летно-технических экспертиз.

"Публикуемые в СМИ гипотезы о возможных причинах крушения самолета не опираются на факты и являются личными суждениями их авторов", - сказала Петренко.

Ранее СКР уже отвергал некоторые версии о падении самолета Минобороны. В частности, такая судьба постигла предположение газеты "Коммерсантъ" сообщившей, что специалисты на основании данных "черных ящиков" воссоздали 3D-моделирование последнего полета Ту-154. Эти данные якобы указывали на то, что самолет находился в режиме контролируемого полета до самого столкновения с водой, а экипаж не совершал никаких ошибок.

Самолет Ту-154 Минобороны России потерпел катастрофу в Черном море недалеко от Сочи 25 декабря прошлого года. Жертвами авиакатастрофы стали 92 человека: военнослужащие, представители СМИ, артисты ансамбля имени Александрова, а также глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка.