В Москве из номера бизнесмена в гостинице украли 8 млн рублей

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Из номера бизнесмена в столичной гостинице "Сретенская" украли сейф, в котором находилось восемь миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере". В настоящее время полицейские ведут розыск подозреваемого, а также похищенных денежных средств.

В столичной гостинице "Сретенская" из номера предпринимателя украли восемь миллионов рублей. Об этом сообщает агентство "Москва". Потерпевший является генеральным директором компании, которая занимается арендой железнодорожного транспорта.

"Заявитель сообщил, что из его номера пропал сейф, в котором находились денежные средства в размере восьми миллионов рублей", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере". В настоящее время полицейские ведут розыск подозреваемого, а также похищенных денежных средств.

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