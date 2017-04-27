Правительство выделит 80 млрд рублей на поддержку промышленности

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Правительство распределит 80 миллиардов рублей субсидий на поддержку машиностроения, легкой промышленности и других обрабатывающих производств. Об этом сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Более пяти миллиардов рублей выделяется на формирование комфортной городской среды, добавил он.

Более 80 миллиардов рублей будет выделено на поддержку российской промышленности в этом году. С таким заявлением выступил Дмитрий Медведев на заседании правительства, передает "ТВ Центр".

По словам главы кабмина, показатели обрабатывающих отраслей демонстрируют хорошие темпы, поэтому необходимо их развивать и дальше. В частности, средства пойдут на машиностроение и легкую промышленность. Действующие предприятия обеспечат доступными кредитами. Медведев подчеркнул, что в стране также создадут новые современные производства, которые помогут заместить импорт.

"Более пяти миллиардов рублей выделяется на формирование комфортной городской среды. Этот приоритетный проект мы недавно обсуждали. В ближайшие годы проведем масштабную работу по благоустройству дворовых территорий, пешеходных зон, скверов, парков. Сейчас все регионы активно включились в этот процесс. Также 2,5 миллиарда рублей распределяется на строительство и ремонт дорог в семи регионах", - заявил Медведев.

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