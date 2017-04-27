Гидрометцентр назвал условие наступления замечательной погоды в Москве

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Москвичей ждет по-настоящему замечательная погода, но только если они перестанут роптать по поводу дождливой погоды. Своеобразный ультиматум жителям столицы поставил директор Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он заверил, что весенние дожди типичны. По его прогнозу, солнце и теплая погода без осадков - уже с 29 апреля.

Теплые и солнечные первые майские праздники ждут москвичей, передает "Интерфакс". По прогнозам синоптиков, к субботе в регион придет антициклон и гребень высокого давления с юга, и температура воздуха заметно повысится.

"Если москвичи не будут роптать по поводу такой дождливой погоды сейчас - весенние дожди же типичны, это естественное событие - то, начиная с 29 числа, они будут вознаграждены по-настоящему замечательной погодой", - заявил директор Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В субботу 29 апреля - 21-23 градусов тепла, солнечно и без осадков днем. В ночь на воскресенье до 10 градусов тепла, днем режим погоды сохранится - тепло и солнечно.

Как отметил Вильфанд, 1 мая погода не изменится – 19-24 градусов тепла, однако местами могут пройти небольшие дожди. 2 мая существенных изменений погоды тоже не будет, однако 3 мая все-таки прогнозируется похолодание.

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