Убийца московского адвоката попал на видео

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В Москве возбуждено уголовное дело по факту убийства адвоката Натальи Вавилиной. Все произошло накануне вечером на Алтуфьевском шоссе. Убийца поджидал женщину у подъезда, зашел за ней в дом и застрелил. После этого скрылся. В настоящий момент идет розыск преступника.

Последние секунды жизни женщины зафиксировала камера наружного видеонаблюдения, передает "ТВ Центр". Вот она выходит из автомобиля, приближается к подъезду, открывает дверь, ее предполагаемый убийца с пистолетом следует прямо за ней и уже через полминуты выходит и скрывается на иномарке с закрытыми номерами.

"Неизвестный мужчина проследовал за 40-летней женщиной, являющейся адвокатом, в подъезд дома на Алтуфьевском шоссе в городе Москве и произвел в нее не менее двух выстрелов, после чего скрылся. От полученных огнестрельных ранений пострадавшая скончалась на месте", - сообщила помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Оксана Пищулина.

Тело обнаружили на лестничной площадке. До своей квартиры, в которой проживала с 20-летней дочерью, она не дошла всего пару метров. Имя убитой стало известно почти сразу. При ней было рабочее удостоверение. Наталья Вавилина состояла в столичной коллегии адвокатов, возглавляла одну из юридических фирм. В громких делах и скандалах не фигурировала. О фактах угроз и слежки не сообщала. В последнее время вела судебную тяжбу касаемо спорной земли в Одинцове. Фигурантов этого дела следователи опросят в первую очередь. Профессиональная деятельность как мотив для убийства - одна из основных версий на данный момент.

Соседи погибшей приходят в себя после бессонной ночи. Правда, о ней почти ничего не знают. Сообщают только, что была необщительна, всегда хорошо выглядела, ездила на машине с личным водителем. Так ее и запомнили.

Перед убийством киллер сжег камеры видеонаблюдения. Но не все. По имеющимся записям следователям удалось установить его приметы. Поиски убийцы продолжаются. Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия". Расследование взял под личный контроль руководитель главного управления следственного комитета по Москве Александр Дрыманов.

Кристина Одиноченко, Павел Винокуров, Александр Марченко, Михаил Федоров. "ТВ Центр".

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