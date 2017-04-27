В Москве задержали лихача на Lexus

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В Москве задержан 26-летний москвич, который в пьяном виде за рулём Lexus устроил на спецтрассе гонки с автоинспекторами. Молодой человек проигнорировал все призывы остановиться и пытался скрыться. На водителя завели сразу несколько административных дел.

Кадры будто из компьютерной игры Need For Speed или из нового "Форсажа". Рассмотреть деталей невозможно - мелькают ночные огни и фары проезжающих машин. Только вот действие происходит не в Лос-Анджелесе, и вместо пальм - родные взгляду дороги. Жажда скорости заставила водителя Lexus устроить на дорогах московский дрифт, передает "ТВ Центр".

Подмосковный Шумахер попал в поле зрения ДПС после того, как неоднократно проигнорировал все просьбы об остановке автомобиля. Вместо этого, видимо, решил продемонстрировать все свои умения. Параллельно проезжая на красный свет. Чтобы догнать нарушителя, пришлось ездить с ним наперегонки.

На неоднократные требования остановить машину водитель никак не реагировал. Все продолжал уверенно ехать по своему собственному маршруту. Стрелять, правда, не пришлось. Сработала стандартная охотничья тактика. Вместо силков - попытка загнать водителя в тупиковые дворы. Но вот водитель так легко сдаваться явно не собирался.

Особого труда поймать горе-гонщика не возникло. Да и убегать было некуда - вокруг одни заборы. Ну а дальше все по стандарту - водительское удостоверение есть, но забыл дома, а приказов он просто не слышал. Правда, от медицинского освидетельствования не отказался - прибор показал 0,67 промилле.

Куда так спешил водитель и стоила ли игра свеч, пока непонятно. Теперь главное, чтобы он успел так же быстро доехать до суда со своей коллекцией административных правонарушений. Ему грозит лишение прав от полутора до двух лет.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".