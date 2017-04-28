В Москве заработали пункты приема выпускных нарядов для школьников

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До 30 апреля осуществляется сбор одежды для московских выпускников из малообеспеченных семей в рамках благотворительной акции "Поможем подготовиться к школьному балу". Все желающие могут принести красивые праздничные наряды, обувь и аксессуары в пункты приема.

В Москве готовятся к школьному выпускному балу и помогают это делать другим в рамках благотворительной акции, передает "ТВ Центр".

Все желающие до 30 апреля могут принести красивую праздничную одежду, обувь и аксессуары в Центр социального обслуживания "Мещанский". Затем наряды передадут детям из малообеспеченных и многодетных семей.

Опытные стилисты и дизайнеры помогут выпускникам подобрать платье или костюм, чтобы каждый чувствовал себя уверенно на главном школьном балу.

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